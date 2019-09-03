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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 11504 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114057 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124863 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116281 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121912 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126329 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151498 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150839 просмотра

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Прокуратура Венгрии обвинила сирийца в преступлении против человечности

Прокуратура Венгрии обвинила сирийца в преступлении против человечности

Киев  •  УНН

 • 11485 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Венгерская прокуратура предъявила обвинения в терроризме и совершении преступления против человечности 27-летнему гражданину Сирии, который является членом террористической организации “Исламское государство”. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление венгерских правоохранителей, информирует УНН.

По его данным, мужчина, идентифицированный как Ф. Хассан, обвиняется в казни нескольких человек, которые отказались вступить в ряды ИГ. Преступление, как указывает Reuters, произошло в 2015 году в провинции Хомс. Прокуроры Венгрии требуют для сирийца наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНН ранее, террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ирак.

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