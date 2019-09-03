Прокуратура Венгрии обвинила сирийца в преступлении против человечности

По его данным, мужчина, идентифицированный как Ф. Хассан, обвиняется в казни нескольких человек, которые отказались вступить в ряды ИГ. Преступление, как указывает Reuters, произошло в 2015 году в провинции Хомс. Прокуроры Венгрии требуют для сирийца наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНН ранее, террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ирак.