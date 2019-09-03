Прокуратура Венгрии обвинила сирийца в преступлении против человечности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Венгерская прокуратура предъявила обвинения в терроризме и совершении преступления против человечности 27-летнему гражданину Сирии, который является членом террористической организации “Исламское государство”. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление венгерских правоохранителей, информирует УНН.
По его данным, мужчина, идентифицированный как Ф. Хассан, обвиняется в казни нескольких человек, которые отказались вступить в ряды ИГ. Преступление, как указывает Reuters, произошло в 2015 году в провинции Хомс. Прокуроры Венгрии требуют для сирийца наказания в виде пожизненного лишения свободы.
Как сообщал УНН ранее, террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ирак.