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Прокуратура Угорщини звинуватила сирійця в злочині проти людяності

Прокуратура Угорщини звинуватила сирійця в злочині проти людяності

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Угорська прокуратура пред’явила звинувачення в тероризмі і скоєнні злочину проти людяності 27-річному громадянину Сирії, є членом терористичної організації “Ісламська держава”. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву угорських правоохоронців, інформує УНН.

За його даними, чоловік, ідентифікований як Ф. Хассан, звинувачується в страті кількох людей, які відмовилися вступити в ряди ІД. Злочин, як вказує Reuters, відбувся в 2015 році в провінції Хомс. Прокурори Угорщини вимагають для сирійця покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомляв УНН раніше, терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІД) відновлює свої джерела фінансування і нарощує сили в Іраку і Сирії. Про це написала газета The New York Times з посиланням на військові і розвідувальні джерела в США та Ірак.

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