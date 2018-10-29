Прокуратура будет просить более сурового наказания для напавшего на Татьяну Чорновол
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура обжалует приговор в виде 5 лет лишения свободы Игорю Корнилову - одному из нападавших зимой 2013 года на в то время журналиста и общественного активиста, а ныне - народного депутата Татьяну Черновол. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Органом досудебного расследования и прокурором в уголовном производстве действия указанного гражданина были квалифицированы как оконченное покушение на умышленное убийство потерпевшей, из корыстных побуждений, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц, однако, по результатам судебного разбирательства, судом обвинения изменено. В связи с чем, в настоящее время прокурором прорабатывается вопрос о апелляционном обжаловании приговора суда", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 октября Бориспольский горрайонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы одного из причастных к избиению журналистки, а ныне - народного депутата, Татьяны Черновол 25 декабря 2013 году Игоря Корнилова.
Как сообщал УНН, в ночь на 25 декабря 2013 года Черновол ехала в своем автомобиле и ее "подрезали" неизвестные.
Злоумышленники вытащили женщину из машины и избили, после чего бросили в кювет. Милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство", позже была добавлена еще одна статья о нанесении тяжких телесных повреждений. В конце февраля 2014 года дело об избиении Черновол было переквалифицировано в "покушение на убийство". Позже появилась информация, что Россия предоставила временное убежище Андрею Зинченко, одному из подозреваемых.