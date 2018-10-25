Одного із нападників на журналістку Чорновол у 2013 році засуджено до п'яти років

"Ігоря Михайловича суд визнав винним у нанесенні тілесних ушкоджень та залишенні у небезпеці і засудив до 5 років позбавлення волі", - сказав Буняк.

Водночас він зазначив, що сторона захисту вважає Корнилов не причетним до скоєння злочину і оскаржуватиме вирок.

"Я вважаю його непричетним до цього і плануємо оскаржити. У нас є аргументи, якими ми будемо доводити невинуватість", - зазначив адвокат.

Разом з цим він не виключив, що і сторона обвинувачення оскаржить рішення суду, оскільки кваліфікувала злочин як замах на вбивство і наполягала на своїй версії у суді.



Нагадаємо, за вказаним фактом повідомлено підозри 5 особам: стосовно 2 обвинувальні акти направлено до суду та цих осіб засуджено до позбавлення волі, 1 особа перебуває у розшуку, 1 підозрюваний помер. Досудове розслідування стосовно інших організаторів та виконавців вчиненого злочину триває.



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Нагадаємо, в ніч на 25 грудня 2013 року Т.Чорновол їхала у власному автомобілі і її "підрізав" невідомий автомобіль. Зловмисники витягли її з авто і побили, після чого кинули в кювет. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство", пізніше була додана ще одна стаття про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наприкінці лютого 2014 справу про побиття Чорновол було перекваліфіковано в "замах на вбивство". Пізніше з'явилася інформація, що Росія надала тимчасовий притулок Андрію Зінченко, одному з підозрюваних.



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