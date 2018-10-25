Один из нападавших на журналистку Чорновил в 2013 году приговорено к пяти годам

"Игоря Михайловича суд признал виновным в нанесении телесных повреждений и оставлении в опасности и приговорил к 5 годам лишения свободы", - сказал Буняк.

В то же время он отметил, что сторона защиты считает, что Корнилов не причастен к совершению преступления и будет обжаловать приговор.

"Я считаю его непричастным к этому и планируем обжаловать. У нас есть аргументы, которыми мы будем доказывать невиновность", - отметил адвокат.

Вместе с этим он не исключил, что и сторона обвинения обжалует решение суда, поскольку квалифицировала преступление как покушение на убийство и настаивала на своей версии в суде.



Напомним, по данному факту сообщено подозрения 5 лицам: в отношении 2 обвинительные акты направлены в суд и этих лиц осуждено к лишению свободы, 1 человек находится в розыске, 1 подозреваемый умер. Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенного преступления продолжается.



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Напомним, в ночь на 25 декабря 2013 года Т.Черновал ехала в своем автомобиле и ее "подрезал" неизвестный автомобиль. Злоумышленники вытащили ее из машины и избили, после чего бросили в кювет. Милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство", позже была добавлена ​​еще одна статья о нанесении тяжких телесных повреждений. В конце февраля 2014 дело об избиении Черновол было переквалифицировано в "покушение на убийство". Позже появилась информация, что Россия предоставила временное убежище Андрею Зинченко, одному из подозреваемых.



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