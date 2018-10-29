Прокуратура проситиме суворішого покарання для нападника на Тетяну Чорновол

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прокуратура оскаржить вирок у вигляді 5 років позбавлення волі Ігору Корнилову - одному із нападників взимку 2013 року на той час журналіста та громадського активіста, а нині – народного депутата Тетяну Чорновол. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Органом досудового розслідування та прокурором у кримінальному провадженні дії вказаного громадянина було кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство потерпілої, з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, однак, за результатами судового розгляду, судом обвинувачення змінене. У зв’язку з чим, на даний час прокурором опрацьовується питання щодо апеляційного оскарження вироку суду”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня Бориспільський міськрайонний суд сьогодні засудив до 5 років позбавлення волі одного з причетних до побиття журналістки, а нині — народного депутата, Тетяни Чорновол 25 грудня 2013 році Ігоря Корнилова.

Як повідомляв УНН, у ніч на 25 грудня 2013 року Чорновол їхала у власному автомобілі і її “підрізали” невідомі.

Зловмисники витягли жінку з авто і побили, після чого кинули в кювет. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею “хуліганство”, пізніше була додана ще одна стаття про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наприкінці лютого 2014 справу про побиття Чорновол було перекваліфіковано в “замах на вбивство”. Пізніше з’явилася інформація, що Росія надала тимчасовий притулок Андрію Зінченку, одному з підозрюваних.

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