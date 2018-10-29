Прокуратура проситиме суворішого покарання для нападника на Тетяну Чорновол

“Органом досудового розслідування та прокурором у кримінальному провадженні дії вказаного громадянина було кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство потерпілої, з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, однак, за результатами судового розгляду, судом обвинувачення змінене. У зв’язку з чим, на даний час прокурором опрацьовується питання щодо апеляційного оскарження вироку суду”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня Бориспільський міськрайонний суд сьогодні засудив до 5 років позбавлення волі одного з причетних до побиття журналістки, а нині — народного депутата, Тетяни Чорновол 25 грудня 2013 році Ігоря Корнилова.

Як повідомляв УНН, у ніч на 25 грудня 2013 року Чорновол їхала у власному автомобілі і її “підрізали” невідомі.

Зловмисники витягли жінку з авто і побили, після чого кинули в кювет. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею “хуліганство”, пізніше була додана ще одна стаття про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наприкінці лютого 2014 справу про побиття Чорновол було перекваліфіковано в “замах на вбивство”. Пізніше з’явилася інформація, що Росія надала тимчасовий притулок Андрію Зінченку, одному з підозрюваних.