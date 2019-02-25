Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения генералу Замане
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимиру Замане. Об этом сообщили УНН в суде.
В суде сообщили, что в ходатайстве идет речь об избрании меры пресечения для подозреваемого Заманы в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В суде также добавили, что обвинения в госизмене не предусматривает возможность избрания альтернативного меры пресечения в виде залога.
Как сообщал УНН, утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Пока не известно, какие именно обвинения ему предъявлены. В то же время известно, что текст подозрения, которое была вручено Замане, занимает 80 листов.
Информация будет дополняться.
Напомним Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.