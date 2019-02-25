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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17567 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 40762 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 122651 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124340 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

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Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения генералу Замане

Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения генералу Замане

Киев  •  УНН

 • 19766 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимиру Замане. Об этом сообщили УНН в суде.

В суде сообщили, что в ходатайстве идет речь об избрании меры пресечения для подозреваемого Заманы в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В суде также добавили, что обвинения в госизмене не предусматривает возможность избрания альтернативного меры пресечения в виде залога.

Как сообщал УНН, утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Пока не известно, какие именно обвинения ему предъявлены. В то же время известно, что текст подозрения, которое была вручено Замане, занимает 80 листов.

Информация будет дополняться.

Напомним Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

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