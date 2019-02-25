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Прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу генералу Замані

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані. Про це УНН повідомили у суді.

У суді повідомили, що у клопотанні йде мова про обрання запобіжного заходу для підозрюваного Замани у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У суді також додали, що звинувачення у держзраді не передбачає можливість обрання альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Як повідомляв УНН, вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману. Поки не відомо, які саме обвинувачення йому пред'явлені. Водночас відомо, що текст підозри, яку було вручено Замані, займає 80 аркушів.

Інформація буде доповнюватися.

Нагадаємо Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних Сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

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