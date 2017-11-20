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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Прокуратура начала расследование смертельной ДТП с военными в Запорожье

Прокуратура начала расследование смертельной ДТП с военными в Запорожье

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Военной прокуратурой Запорожского гарнизона расследуются обстоятельства ДТП, в результате которого водитель погиб на месте. Начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного гарнизона, передает УНН.

В воскресенье, 19 ноября, на трассе “Харьков-Симферополь” с участием военного автомобиля 10-й горно-пехотной бригады произошло ДТП. Водитель “КрАЗ-6322”, который двигался в направлении г.Вознесенск, не справившись с управлением, съехал на обочину, от чего машина перевернулась на крышу. В результате ДТП водитель, младший сержант Гаврилюк Ю. А., скончался на месте происшествия, второго пассажира автомобиля с тяжелыми травмами доставили в Городскую клиническую больницу № 5 экстренной и скорой медицинской помощи.

По данному факту военной прокуратурой гарнизона начато уголовное производство по ч.1 ст.415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, рассматриваются причины и обстоятельства, приведшие к трагическому случаю.

Как сообщал УНН, 19 ноября в Запорожье в ДТП попали военные, один погиб.

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