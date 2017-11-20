Прокуратура почала розслідування смертельної ДТП з військовими на Запоріжжі

У неділю, 19 листопада, на трасі “Харьків-Симферополь” за участю військового автомобіля 10-ї горно-піхотної бригади сталась ДТП. Водій “КРАЗ 6322”, який рухався у напрямку м. Вознесенськ, не впоравшись з управлінням, з’їхав на узбіччя, від чого машина перекинулась на дах. В результаті ДТП водій, молодший сержант Гаврилюк Ю. О., помер на місці події, іншого пасажира автівки з важкими травмами доправлено до Міської клінічної лікарні № 5 екстреної і швидкої медичної допомоги.

За даним фактом військовою прокуратурою гарнізону розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин).

У рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, розглядаються причини та обставини, що призвели до трагічного випадку.

Як повідомляв УНН, 19 листопада у Запоріжжі у ДТП потрапили військові, один загинув.