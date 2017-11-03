Прокуратура подготовила подозрение экс-чиновникам КГГА в нанесении убытков более 500 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Следователи установили, что в 2006-2011 годах должностными лицами Киевской городской государственной администрации было создано схему по незаконному отчуждению коммунального имущества территориальной общины Киева и нанесен ущерб местному бюджету более чем 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Установлено, что должностными лицами КГГА в 2006-2011 годах, совместно с группой субъектов хозяйствования создана схема, направленная на незаконное отчуждение коммунального имущества, путем принятия участия в проведении торгов и аукционов, с целью приобретения права собственности на имущество по заниженной стоимости для дальнейшего его использования или перепродажи", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в целом по созданной схеме были отчуждены 381 объект недвижимости, из которых около 50% было реализовано при участии задействованных в схеме подконтрольных субъектов хозяйствования.
"Такие преступные действия нанесли местному бюджету ущерб на сумму более 500 млн грн", - уточнили в прокуратуре.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства следователями Прокуратура Киева совместно с работниками Управления защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ ЧП проведено 19 обысков.
"На сегодняшний день по результатам проведенных следственных и процессуальных действий подготовлено сообщение о подозрении бывшему начальнику Главного управления коммунальной собственности КГГА. Кроме того, в рамках расследования уголовного производства наложен арест на ряд объектов недвижимости, которые были незаконно отчуждены из коммунальной собственности", - сообщили также в столичной прокуратуре.
Уточняется, что досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 УК Украины, продолжается.
Установливаються причастность других лиц к совершению этого преступления.