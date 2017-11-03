Прокуратура підготувала підозру екс-посадовцям КМДА у нанесенні збитків понад 500 млн грн

"Встановлено, що посадовими особами КМДА у 2006-2011 роках, спільно з групою суб’єктів господарювання створено схему, спрямовану на незаконне відчуження комунального майна, шляхом прийняття участі у проведенні торгів та аукціонів, з метою набуття права власності на майно за заниженою вартістю для подальшого його використання або перепродажу",- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, загалом за створеною схемою було відчужено 381 об’єкт нерухомості, з яких близько 50% було реалізовано за участі задіяних у схемі підконтрольних суб’єктів господарювання.

"Такі злочинні дії завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 500 млн грн.",- уточнили у прокуратурі.

Зазначається, що в рамках розслідування кримінального провадження слідчими Прокуратура Києва спільно з працівниками Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ НП проведено 19 обшуків.

"На сьогодні за результатами проведених слідчих та процесуальних дій підготовлено повідомлення про підозру колишньому начальнику Головного управління комунальної власності КМДА. Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження накладено арешти на ряд об’єктів нерухомості, що були незаконно відчужені з комунальної власності",- повідомили також у столичній прокуратурі.

Уточнюється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України, триває.

Встановлюються причетність інших осіб до скоєння цього злочину.