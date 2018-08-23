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Прокуратура объявила подозрение мэру Гостомеля из-за растраты

Киев • УНН

 • 15923 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Киевская прокуратура подозревает голову Гостомельского поселкового совета в растрате бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Прокуратура объявила подозрение мэру Гостомеля из-за растраты

“Размер материального ущерба местному бюджету в лице Гостомельского поселкового совета документально подтвержден на сумму свыше 700 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.

По результатам совместного сотрудничества Киевской городской прокуратуры № 1, Голосеевского УП ГУНП в Киеве и ГВ БКОП ГУ СБУ в Киеве и Киевской области сообщено о подозрении главе Гостомельского поселкового совета по факту растраты бюджетных средств, выделенных для проведения капитального ремонта дорог.

В ходе следствия установлено, что в течение июля — декабря 2017 года, председатель Гостомельского поселкового совета, имея преступный умысел на растрату бюджетных средств, выделенных для проведения капитального ремонта дорог на территории пгт Гостомель, точно осознавая, что строительные работы выполнены в не полном объеме и некачественно, подписал и заверил печатью акты их приемки.

На основании собранных доказательств 22 августа 2018 года объявлено о подозрении главе Гостомельского поселкового совета в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

Напомним, вице-мэра Черкасс отстранили от должности.

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