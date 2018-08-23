Прокуратура оголосила підозру меру Гостомеля через розтрату

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10740 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 23816 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 39317 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51773 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85449 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68115 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79980 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94393 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87530 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181401 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8м/с
52%
Популярнi новини

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 9182 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10587 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 4342 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 8620 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 8696 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 39318 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181402 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336853 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270761 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2370 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3770 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51775 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19094 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24217 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Прокуратура оголосила підозру меру Гостомеля через розтрату

Київ • УНН

 • 15923 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Київська прокуратура підозрює голову Гостомельської селищної ради у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

Прокуратура оголосила підозру меру Гостомеля через розтрату

“Розмір матеріальної шкоди місцевому бюджету в особі Гостомельської селищної ради документально підтверджено на суму понад 700 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.

За результатами спільної співпраці Київської міської прокуратури № 1, Голосіївського УП ГУНП в м.Києві та ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області повідомлено про підозру голові Гостомельської селищної ради за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту доріг.

У ході слідства встановлено, що упродовж липня — грудня 2017 року, голова Гостомельської селищної ради, маючи злочинний намір на розтрату бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту доріг на території смт Гостомель, достеменно усвідомлюючи про неповне та неякісне виконання будівельних робіт, підписав та завірив печаткою акти їх приймання.

На підставі зібраних доказів 22 серпня 2018 року здійснено повідомлення про підозру голові Гостомельської селищної ради у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Нагадаємо, віце-мера Черкас відсторонили від посади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59