Прокуратура оголосила підозру меру Гостомеля через розтрату
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Київська прокуратура підозрює голову Гостомельської селищної ради у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Розмір матеріальної шкоди місцевому бюджету в особі Гостомельської селищної ради документально підтверджено на суму понад 700 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.
За результатами спільної співпраці Київської міської прокуратури № 1, Голосіївського УП ГУНП в м.Києві та ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області повідомлено про підозру голові Гостомельської селищної ради за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту доріг.
У ході слідства встановлено, що упродовж липня — грудня 2017 року, голова Гостомельської селищної ради, маючи злочинний намір на розтрату бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту доріг на території смт Гостомель, достеменно усвідомлюючи про неповне та неякісне виконання будівельних робіт, підписав та завірив печаткою акти їх приймання.
На підставі зібраних доказів 22 серпня 2018 року здійснено повідомлення про підозру голові Гостомельської селищної ради у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
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