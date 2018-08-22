Віце-мера Черкас відсторонили від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За клопотанням прокуратури заступника міського голови м.Черкаси, якого підозрюють у розтраті більш ніж 3 мільйонів гривень бюджетних коштів, відсторонено від посади. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
“Придніпровський районний суд м. Черкаси задовольнив клопотання прокурора та відсторонив заступника міського голови від посади на час досудового розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 червня прокуратура Черкаської області оголосила підозру посадовцям Черкаської міської ради у розтраті більш як 3 млн гривень бюджетних коштів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загиблий у Черкасах виявився колишнім віце-мером
Таким чином одному з заступників міського голови було повідомлено про підозру у тому, що він за попередньою змовою з керівником Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, маючи на меті розтрату бюджетних коштів на користь третьої особи, залучили до своєї протиправної діяльності приватного підприємця та її чоловіка, з якими від імені Департаменту у 2017 році уклали договори поставки товару, однак за фактичної відсутності обумовленого товару, знаючи, що вказані договори в дійсності не виконані, а товар не закуплений і не поставлений Департаменту, підписали акти прийому-передачі майна, унаслідок чого послуги підприємця були повністю оплачені Департаментом на суму більш як 3 мільйони гривень.
Наразі Черкаська обласна прокуратура здійснює процесуальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).
Як зазначається, за вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Раніше черкаський чиновник не задекларував авто на суму понад мільйон гривень.