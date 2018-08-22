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Вице-мэра Черкасс отстранили от должности

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. По ходатайству прокуратуры заместитель городского головы г.Черкассы, которого подозревают в растрате более 3 миллионов гривен бюджетных средств, отстранен от должности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

Вице-мэра Черкасс отстранили от должности

“Приднепровский районный суд гЧеркассы удовлетворил ходатайство прокурора и отстранил заместителя городского головы от должности на время досудебного расследования”, — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня прокуратура Черкасской области объявила подозрение чиновникам Черкасского городского совета в растрате более 3 млн гривен бюджетных средств.

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Таким образом одному из заместителей городского головы было сообщено о подозрении в том, что он по предварительному сговору с руководителем Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета, с целью растраты бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей противоправной деятельности частного предпринимателя и ее мужа, с которыми от имени Департамента в 2017 году заключили договоры поставки товара, однако при фактическом отсутствии оговоренного товара, зная, что указанные договоры в действительности не выполнены, а товар не закуплен и Департаменту не поставлен, подписали акты приема-передачи имущества, вследствие чего услуги предпринимателя были полностью оплачены Департаментом на сумму более 3 миллионов гривен.

Сейчас Черкасская областная прокуратура осуществляет процессуальное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

Как отмечается, за совершенное подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее черкасский чиновник не задекларировал авто на сумму более миллиона гривен.

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