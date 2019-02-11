Прокуратура будет ходатайствовать о розыске капитана "Норда" в случае его неявки в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Если капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко не явится 31 марта в Оболонский районный суд города Киева на подготовительное судебное заседание, то прокуратура будет ходатайствовать о его объявлении в розыск. В случае объявления его в розыск судом, он будет разыскиваться как лицо, которое уклоняется от явки в суд. Об этом УНН сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поночовный.
"Если Владимир Горбенко не явится 31 марта на следующее судебное заседание в Оболонский райсуд Киева, то прокуратура будет ходатайствовать об объявлении его в розыск", - сказал Поночовный.
"В случае объявления его в розыск судом, он будет разыскиваться как лицо, которое уклоняется от явки в суд", - пояснил он.
По его словам, Горбенко не может присутствовать на заседании по видеосвязи. Ведь это не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Украины.
Напомним, официально капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, который вернулся в аннексированный Россией Крым, не пересекал ни границу Украины, ни админчерту с временно оккупированным Крымом. Сейчас в пограничной службе пытаются установить, каким путем он попал на оккупированный полуостров.
Как сообщал УНН, капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексированный Россией Крым. По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возвращение домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска, через который выехал в Крым.