Прокуратура клопотатиме про розшук капітана "Норда" у разі його неявки в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Якщо капітан керченського судна "Норд" Володимир Горбенко не з’явиться 31 березня до Оболонського районого суду міста Києва на підготовче судове засідання, то прокуратура буде клопотати про його оголошення у розшук. У випадку оголошення його у розшук судом, він буде розшукуватися як особа, яка ухиляється від явки до суду. Про це УНН повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний.
"Якщо Володимир Горбенко не з’явиться 31 березня на наступне судове засідання в Оболонський райсуд міста Києва, то прокуратура буде клопотати про оголошення його у розшук", - сказав Поночовний.
"У випадку оголошення його у розшук судом, він буде розшукуватися як особа, яка ухиляється від явки до суду", - пояснив він.
За його словами, Горбенко не може бути присутнім на засіданні по відеозв'язку. Адже, це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України.
Нагадаємо, офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, який повернувся в анексований Росією Крим, не перетинав ані кордон України, ані адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Наразі в прикордонній службі намагаються встановити, яким шляхом він потрапив до окупованого півострова.
Як повідомляв УНН, капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску, через який виїхав до Криму.