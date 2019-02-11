Прокуратура клопотатиме про розшук капітана "Норда" у разі його неявки в суд

"Якщо Володимир Горбенко не з’явиться 31 березня на наступне судове засідання в Оболонський райсуд міста Києва, то прокуратура буде клопотати про оголошення його у розшук", - сказав Поночовний.

"У випадку оголошення його у розшук судом, він буде розшукуватися як особа, яка ухиляється від явки до суду", - пояснив він.

За його словами, Горбенко не може бути присутнім на засіданні по відеозв'язку. Адже, це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України.

Нагадаємо, офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, який повернувся в анексований Росією Крим, не перетинав ані кордон України, ані адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Наразі в прикордонній службі намагаються встановити, яким шляхом він потрапив до окупованого півострова.

Як повідомляв УНН, капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексований Росією Крим. За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску, через який виїхав до Криму.