Прокуратура Киева будет расследовать убийство Д.Вороненкова - Генпрокурор

"На данный момент мы имеем две версии... Думаю, что обе эти версии будут отработаны в ходе следствия, моим решением передано из рук Нацполиции в прокуратуру города Киева. Возглавляет следствие заместитель прокурора города Киева генерал Павел Кононенко", - отметил Ю.Луценко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

Как сообщал УНН, в ГПУ подтвердили, что убийца Д.Вороненкова скончался в больнице.