Прокуратура Киева будет расследовать убийство Д.Вороненкова - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Следствие по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова будет проводить прокуратура города Киева. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"На данный момент мы имеем две версии... Думаю, что обе эти версии будут отработаны в ходе следствия, моим решением передано из рук Нацполиции в прокуратуру города Киева. Возглавляет следствие заместитель прокурора города Киева генерал Павел Кононенко", - отметил Ю.Луценко.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.
Как сообщал УНН, в ГПУ подтвердили, что убийца Д.Вороненкова скончался в больнице.