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Прокуратура Києва розслідуватиме вбивство Д.Вороненкова - Генпрокурор

Прокуратура Києва розслідуватиме вбивство Д.Вороненкова - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 9335 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідство за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова буде проводити прокуратура міста Києва. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“На цей момент ми маємо дві версії... Думаю, що обидві ці версії будуть відпрацьовані у ході слідства, яке моїм рішенням передане із рук Нацполіції до прокуратури міста Києва. Очолює слідство заступник прокурора міста Києва генерал Павло Кононенко”, — зазначив Ю.Луценко.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

Як повідомляв УНН, у ГПУ підтвердили, що вбивця Д.Вороненкова помер в лікарні.

Українські Національні Новини

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