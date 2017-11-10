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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 30532 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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13:18 • 63306 просмотра

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Прокуратура готовит жалобу на освобождение "пожизненника" в Виннице

Прокуратура готовит жалобу на освобождение "пожизненника" в Виннице

Киев  •  УНН

 • 8598 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Прокуратура готовит жалобу на решение Апелляционного суда Винницкой области, который освободил осужденного от пожизненного лишения свободы по болезни. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой области, передает УНН.

"Прокуратура Винницкой области не соглашается с судебным решением Апелляционного суда Винницкой области от 03.11.2017 об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, в связи с заболеванием иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания осужденного, и готовит кассационную жалобу в суд кассационной инстанции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 44-летний рецидивист совершил тяжкие преступления, в том числе убийство сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

"Прокуратура считает приговор суда мягким и будет действовать в рамках закона и справедливости", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, в Виннице осужденного до пожизненного лишения свободы выпустили из тюрьмы из-за болезни.

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