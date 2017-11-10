Прокуратура готовит жалобу на освобождение "пожизненника" в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Прокуратура готовит жалобу на решение Апелляционного суда Винницкой области, который освободил осужденного от пожизненного лишения свободы по болезни. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой области, передает УНН.
"Прокуратура Винницкой области не соглашается с судебным решением Апелляционного суда Винницкой области от 03.11.2017 об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, в связи с заболеванием иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания осужденного, и готовит кассационную жалобу в суд кассационной инстанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 44-летний рецидивист совершил тяжкие преступления, в том числе убийство сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.
"Прокуратура считает приговор суда мягким и будет действовать в рамках закона и справедливости", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, в Виннице осужденного до пожизненного лишения свободы выпустили из тюрьмы из-за болезни.