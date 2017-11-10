Прокуратура готує скаргу на звільнення "довічника" у Вінниці

"Прокуратура Вінницької області не погоджується з судовим рішенням Апеляційного суду Вінницької області від 03.11.2017 щодо звільнення від подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, у зв’язку з захворюванням на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання засудженого, та готує касаційну скаргу до суду касаційної інстанції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 44-річний рецидивіст здійснив тяжкі злочини, зокрема вбивство працівників правоохоронних органів при виконанні службових обов'язків.

"Прокуратура вважає вирок суду м'яким і діятиме у межах закону та справедливості", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНН, у Вінниці засудженого до довічного позбавлення волі випустили із в’язниці через хворобу.