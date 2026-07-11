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Производство ракет Patriot для Украины по лицензии США может начаться в Германии - Reuters

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Президент США Дональд Трамп предоставил Киеву разрешение на производство американских ракет Patriot. Эксперты считают, что для запуска проекта потребуется не менее 12 месяцев, а само производство может начаться в Германии.

Производство ракет Patriot для Украины по лицензии США может начаться в Германии - Reuters

Обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву разрешение производить американские ракеты ПВО Patriot – это победа для Президента Украины Владимира Зеленского, но для начала реализации проекта может потребоваться как минимум год. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что производство истребителей-перехватчиков Patriot PAC-2 производства Raytheon или более совершенных PAC-3 от Lockheed не начнется достаточно быстро.

Я был бы очень удивлен, если бы это произошло быстрее, чем за 12 месяцев. Я предполагаю, что это займет значительно больше времени

- сказал эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло Фабиан Хоффманн.

Bloomberg: предложение Трампа разрешить Украине производить ракеты для Patriot не будет простой или быстрой задачей09.07.26, 09:53 • 5290 просмотров

Издание указывает, что одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, которая разработала собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

Два источника, знакомые с переговорами, сообщили, что новые перехватчики, вероятно, будут изготовлены в Германии или другой европейской стране, где безопаснее, а производство может быть перенесено в Украину после окончания войны

- говорится в статье.

Авторы указывают, что ракеты Patriot не производятся в достаточных количествах, чтобы справиться с баллистической угрозой со стороны России, которая ежегодно производит как минимум 700-800 наземных баллистических ракет «Искандер» и гиперзвуковых воздушных баллистических ракет «Кинжал». При этом для перехвата каждой баллистической ракеты необходимо три перехватчика Patriot.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила положительное решение по лицензии на производство Patriot после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?10.07.26, 16:30 • 28576 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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