Производство ракет Patriot для Украины по лицензии США может начаться в Германии - Reuters

Обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву разрешение производить американские ракеты ПВО Patriot – это победа для Президента Украины Владимира Зеленского, но для начала реализации проекта может потребоваться как минимум год. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что производство истребителей-перехватчиков Patriot PAC-2 производства Raytheon или более совершенных PAC-3 от Lockheed не начнется достаточно быстро.

- сказал эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло Фабиан Хоффманн.

Я был бы очень удивлен, если бы это произошло быстрее, чем за 12 месяцев. Я предполагаю, что это займет значительно больше времени

Bloomberg: предложение Трампа разрешить Украине производить ракеты для Patriot не будет простой или быстрой задачей

Издание указывает, что одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, которая разработала собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

Два источника, знакомые с переговорами, сообщили, что новые перехватчики, вероятно, будут изготовлены в Германии или другой европейской стране, где безопаснее, а производство может быть перенесено в Украину после окончания войны