Произошло более 220 боевых столкновений, враг запустил 6,1 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 226 боевых столкновений. Враг запустил 6,1 тыс. дронов и сбросил 190 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор совершил 59 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6125 дронов-камикадзе и совершил 2047 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону населенных пунктов Чайковка, Казачья Лопань, Избицкое, Анискино, Амбарное, Западное.

На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в районе Петропавловки и в сторону Шийковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Восемь попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в сторону Дробышево, Лимана, Озерного и в районах Новоселовки и Новомихайловки. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Приволье, Никифоровка и в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Степановки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Светлое, Шевченко, Матяшево, Новый Донбасс, Новогришино. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 32 оккупанта, 9 — ранено; уничтожено 27 укрытий личного состава, единица специальной техники и склад ГСМ. Повреждено шесть артиллерийских систем, единица автомобильной техники, единица специальной техники, три пункта управления БпЛА и 161 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 296 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка, Староукраинка, Цветково, Чаривное, Новоселовка и в районе Зализничного. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбивали четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Степового, Щербаков, Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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