Проголосовать на президентских выборах смогут более 34,5 млн избирателей

"О тех избирателях, которые являются избирателями, имеют избирательный адрес - 34544993 избирателей", - отметил Стельмах.

По его словам, сейчас, по данным Государственного реестра избирателей, есть записи о 38714322 избирателей, однако из них около 3100000 записей об умерших (они хранятся в течение 5 лет), 27,6 тыс. записей о лицах без гражданства, 35,9 тыс. - о недееспособных, еще 996 750 человек имеют отметку "выбыл" в паспорте. Таким образом, только 34544993 избирателей смогут проголосовать в соответствии со своим избирательным адресом.

Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от кибернетических угроз стал гораздо надежнее с 2014 года, он исключает возможность излома для фальсификации результатов выборов.



