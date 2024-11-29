Прогноз погоды на начало декабря: чего ждать украинцам

В Украине с 30 ноября по 2 декабря ожидается преимущественно сухая погода с температурой от +3 до -3°. На западе и юге будет теплее - до +10°, местами возможны осадки и гололедица, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 30 ноября и в первые два дня декабря, в Украине преимущественно без осадков, только ближайшей ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица; 30 ноября ночью и утром в северной части туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, в большинстве западных и южных областей в день 3-10° тепла.

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Какой погоды ожидать в декабре

Как отмечают в Укргидрометцентре, в декабре начинается метеорологическая зима - после перехода средней суточной температуры через 0° в сторону снижения - в основном в первой декаде месяца, на юге страны во второй декаде декабря.

Согласно прогнозу, который приводит Укргидрометцентр, средняя месячная температура воздуха в декабре 2024 года предполагается на уровне от 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме. месячное количество осадков ожидается 34-78 мм (в горных районах местами 81-105 мм), что в пределах нормы.