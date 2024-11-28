Толстый пуховик можно отложить, но будет дождь: Диденко прогнозирует до + 11 градусов на юге Украины

Синоптик прогнозирует осадки в западных областях и на севере Украины. На остальной территории возможны солнечные прояснения.

Передает УНН со ссылкой на страницу Натальи Диденко в соцсети.

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В Украине 29-го ноября будет,от +6 до +11 градусов в южной части. Морозов в день не прогнозируется, можно еще толстый пуховик отложить, - отметила Наталья Диденко. Согласно ее информации, на западе Украины будет +4+7 градусов, на остальной территории - в диапазоне +1+5 градусов.

Конечно, в ночные часы небольшие "минусы" возможны, но от них никакой вредности, разве еще немного будут толкаться из-за вялого утреннего гололеда. Не поддавайтесь, пусть подошвы будут устойчивыми) - замечает Диденко.

В пятницу 29-го ноября ожидаются дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

На остальной территории Украины без осадков, а на Донетчине и Луганщине даже возможны солнечные прояснения - указывает Диденко.

Напомним

УНН передавал, что в Украине в начале недели прогнозировалась переменная облачность с мокрым снегом на севере.

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