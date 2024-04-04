Профильный комитет Рады сегодня рассмотрит законопроект об усилении контроля за игорным бизнесом: что он предусматривает

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на сегодняшнем заседании расмотрит законопроект, который усиливает контроль за игорным бизнесом. Документ в частности предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление требований по рекламе азартных игр. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

"Как и анонсировал, сегодня наш Комитет одобрит закон об усилении контроля за игорным бизнесом", - написал Железняк.

По его словам, кроме ликвидации КРАИЛ там много норм об ужесточении требований по рекламе.

Как сообщил Железняк, законопроект запрещает рекламу азартных игр:

1) в любых аудиовизуальных и аудиальных медиа независимо от технологии их распространения;

2) в онлайн-медиа;

3) во всех печатных медиа (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);

4) во всех изданиях (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);

5) средствами внутренней рекламы;

6) на транспорте, в том числе на транспортных средствах и оборудовании;

7) с помощью мероприятий рекламного характера;

8) средствами наружной рекламы;

9) в местах проведения массовых мероприятий;

10) в сети Интернет, в том числе на платформах общего доступа к видео и на платформах общего доступа к информации;

11) предложение или предоставление любого прямого или косвенного возмещения расходов для доступа к участию в азартных играх;

12) размещение изображения или упоминания азартных игр, торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, на любых товарах (предметах), кроме размещения на товарах (предметах), связанных с организацией и проведением азартных игр;

13) отправка сообщений неопределенному кругу лиц по почте, электронной почте, средствами мобильной связи.

Также, по словам Железняка, в рекламе азартных игр запрещается:

участие лиц, не достигших 21-летнего возраста, в том числе в качестве фотомоделей;

участие волонтеров и/или военнослужащих, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид военнослужащих;



участие популярных лиц или прямое или косвенное одобрение популярными лицами азартных игр, а также использование изображений и упоминаний имен популярных людей, героев кино-, теле- и анимационных фильмов, авторитетных организаций;



участие спортсменов, врачей и других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид спортсменов, врачей;



использование тематики, связанной со сдерживанием и отпором вооруженной агрессии рф в период действия правового режима военного положения, а также любых патриотических призывов и/или символики, направленных на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и обороны, патриотическое воспитание или любые другие способы с целью создания обманчивого впечатления о связи между участием в азартных играх и отпором вооруженной агрессии рф.



Нардеп отметил, что главная норма документа - не могут быть спонсорами субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

За нарушение требований предусматриваются санкции вплоть до лишения лицензии.

Напомним

В феврале Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект, которым предлагается ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).