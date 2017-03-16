Проект пенсионной реформы планируют внести в ВР в апреле - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров планирует в апреле внести в Верховную Раду на рассмотрение проект пенсионной реформы. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк во время инвестиционной конференции, передает УНН.
"Пенсионную реформу подадут в Верховную Раду в апреле. Надеемся на утверждение до конца апреля", - сказал он, добавив, что самым поздним сроком для этого является май.
По его словам, работа над проектом пенсионной реформы продолжалась в сотрудничестве с Всемирным банком и МВФ.
Напомним, А.Данилюк рассказал подробности нового меморандума с МВФ.