Проект пенсионной реформы планируют внести в ВР в апреле - А.Данилюк

"Пенсионную реформу подадут в Верховную Раду в апреле. Надеемся на утверждение до конца апреля", - сказал он, добавив, что самым поздним сроком для этого является май.

По его словам, работа над проектом пенсионной реформы продолжалась в сотрудничестве с Всемирным банком и МВФ.

Напомним, А.Данилюк рассказал подробности нового меморандума с МВФ.