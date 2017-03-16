Проект пенсійної реформи планують внести до ВР у квітні - О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів планує у квітні внести до Верховної Ради на розгляд проект пенсійної реформи. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк під час інвестиційної конференції, передає УНН.
"Пенсійну реформу буде подано до Верховної Ради в квітні. Сподіваємося на її затвердження до кінця квітня", - сказав він, додавши, що найпізнішим терміном для цього є травень.
З його слів, робота над проектом пенсійноїх реформи тривала за співпраці зі Світовим банком і МВФ.
Нагадаємо, О.Данилюк розповів подробиці нового меморандуму з МВФ.