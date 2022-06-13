Продуктовый ритейл возрождается: работают уже 83% закрытых с началом вторжения рф магазинов - исследование

Детали

По данным исследования, по состоянию на 20 мая 2022 года было закрыто, по тем или иным причинам, 18% магазинов всех категорий от общего числа работавших до полномасштабного вторжения рф. Это на 5% меньше, чем аналогичный показатель в апреле, когда начался тренд на восстановление.

Компании столкнулись с 10 наиболее распространенными проблемами: закрытие 30% торговых объектов (магазины, аптеки, заправки, ТРЦ):



из-за военных действий;



уничтожение торговых объектов из-за военных ударов;



сбой логистики, доставки продуктов, обеспечения горючим;



дефицит товаров у производителей для снабжения в сети;



создание карт опорных магазинов;



дефицит работников — из-за вынужденных миграции, записи в терроборону;



мобилизация работников критической инфраструктуры;



сложная процедура оформления импорта пищевых продуктов;



отсутствие льготного финансирования со стороны государства (или сложность оформления);



товары критического импорта.



После 20 мая, или на 86-й день активных боевых действий, общая картина выглядела следующим образом: из 15 263 торговых объектов всей отрасли уже работает 12 523. Процент действующих объектов составляет уже 82%, а закрытых – 18%. В секторе FMCG количество закрытых супермаркетов, гипермаркетов увеличилось в апреле по сравнению с мартом с 978 до 1117 точек.

Цитата

“Это объяснялось оптимизацией работы сетей: компании оставляли в работе только те точки, где можно сформировать полноценный ассортимент, организовать своевременное пополнение запасов и иметь потребительский спрос”, – объясняют в ассоциации.

В мае количество работающих продуктовых магазинов возросло до 3 795 против 3 463 в апреле, увеличив их долю до 83% с 76% соответственно. В настоящее время в Украине не работает 795 продуктовых торговых точек.

Дополнение

За месяц до полномасштабного вторжения россии в Украину, Госслужба статистики обнародовали данные, согласно которым оборот розничной торговли в 2021 году вырос на 10,7% по сравнению с 2020 годом.