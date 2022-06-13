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Продуктовый ритейл возрождается: работают уже 83% закрытых с началом вторжения рф магазинов - исследование

Продуктовый ритейл возрождается: работают уже 83% закрытых с началом вторжения рф магазинов - исследование

Киев • УНН

 • 148675 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Украине постепенно возобновляется розничная торговля. В мае количество работающих магазинов выросло на 7% по сравнению с апрелем. В конце весны в стране работало 3795 продуктовых точек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные Ассоциацией ритейлеров Украины, передает УНН.

Детали

По данным исследования, по состоянию на 20 мая 2022 года было закрыто, по тем или иным причинам, 18% магазинов всех категорий от общего числа работавших до полномасштабного вторжения рф. Это на 5% меньше, чем аналогичный показатель в апреле, когда начался тренд на восстановление.

Компании столкнулись с 10 наиболее распространенными проблемами: закрытие 30% торговых объектов (магазины, аптеки, заправки, ТРЦ):

  • из-за военных действий;
  • уничтожение торговых объектов из-за военных ударов;
  • сбой логистики, доставки продуктов, обеспечения горючим;
  • дефицит товаров у производителей для снабжения в сети;
  • создание карт опорных магазинов;
  • дефицит работников — из-за вынужденных миграции, записи в терроборону;
  • мобилизация работников критической инфраструктуры;
  • сложная процедура оформления импорта пищевых продуктов;
  • отсутствие льготного финансирования со стороны государства (или сложность оформления);
  • товары критического импорта.

После 20 мая, или на 86-й день активных боевых действий, общая картина выглядела следующим образом: из 15 263 торговых объектов всей отрасли уже работает 12 523. Процент действующих объектов составляет уже 82%, а закрытых – 18%. В секторе FMCG количество закрытых супермаркетов, гипермаркетов увеличилось в апреле по сравнению с мартом с 978 до 1117 точек.

Цитата

“Это объяснялось оптимизацией работы сетей: компании оставляли в работе только те точки, где можно сформировать полноценный ассортимент, организовать своевременное пополнение запасов и иметь потребительский спрос”, – объясняют в ассоциации.

В мае количество работающих продуктовых магазинов возросло до 3 795 против 3 463 в апреле, увеличив их долю до 83% с 76% соответственно. В настоящее время в Украине не работает 795 продуктовых торговых точек.

Дополнение

За месяц до полномасштабного вторжения россии в Украину, Госслужба статистики обнародовали данные, согласно которым оборот розничной торговли в 2021 году вырос на 10,7% по сравнению с 2020 годом.

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