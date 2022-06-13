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Продуктовий рітейл відроджується: працюють уже 83% закритих з початком вторгнення рф магазинів - дослідження

Продуктовий рітейл відроджується: працюють уже 83% закритих з початком вторгнення рф магазинів - дослідження

Київ • УНН

 • 148681 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні поступово відновлюється роздрібна торгівля. У травні кількість працюючих магазинів зросла на 7%, порівняно з квітнем. Наприкінці весни в країні працювало 3 795 продуктових точок. Про це свідчать результати дослідження, проведені Асоціацією рітейлерів України, передає УНН.

Деталі

За даними дослідження, станом на 20 травня 2022 року було закрито, з тих чи інших причин, 18% магазинів усіх категорій від загальної кількості тих, які працювали до повномасштабного вторгнення рф. Це на 5% менше, ніж аналогічний показник у квітні, коли почався тренд на відновлення.

Компанії зіштовхнулись з 10 найбільш поширеними проблемами: закриття 30% торгових об’єктів (магазини, аптеки, заправки, ТРЦ):

  • через військові дії;
  • знищення торгових об’єктів через військові удари;
  • збій логістики, доставки продуктів, забезпечення пальним;
  • дефіцит товарів у виробників для постачання в мережі;
  • створення карт опорних магазинів;
  • дефіцит працівників — через вимушені міграції, запис в тероборону;
  • мобілізація працівників критичної інфраструктури;
  • складна процедура оформлення імпорту харчових продуктів;
  • відсутність пільгового фінансування з боку держави (або складність оформленя);
  • товари критичного імпорту.

Після 20 травня, або 86-й день активних бойових дій, загальна картина виглядала наступним чином: із 15 263 торгових об’єктів всієї галузі вже працює 12 523. Відсоток діючих об’єктів становить вже 82%, а закритих – 18%. У секторі FMCG кількість закритих супермаркетів, гіпермаркетів збільшилася у квітні до березня з 978 до 1117 точок.

Цитата

“Це пояснювалося оптимізацією роботи мереж: компанії залишали в роботі лише точки, де можна сформувати повноцінний асортимент, організувати своєчасне поповнення запасів і мати споживацький попит”, – пояснюють в асоціації.

У травні кількість працюючих продуктових магазинів зросла до 3 795 проти 3 463 у квітні, збільшивши їхню частку до 83% з 76% відповідно. Зараз в Україні не працює 795 продуктових торгових точок.

Доповнення

За місяць до повномасштабного вторгнення росії в Україну, Держслужба статистики оприлюднили дані, згідно з якими, оборот роздрібної торгівлі у 2021 році зріс на 10,7% порівняно з 2020 роком.

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