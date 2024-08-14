Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

На потребительском рынке возобновилось уменьшение цен на продукты питания, основными факторами стали снижение цен на яйца и овощи, хотя цены на некоторые другие продукты выросли, сообщили в среду в Институте аграрной экономики, пишет УНН.

Детали

"В июле 2024 года потребительские цены на продукты питания уменьшились против предыдущего месяца на 0,8%. Последний раз такое уменьшение наблюдалось в марте-апреле этого года, однако тогда оно измерялось в диапазоне 0,2-0,4%", - сообщил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко, комментируя обнародованные Госстатистики данные об инфляции.

По его словам, основным драйвером уменьшения потребительских цен на продукты питания стали цены на яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%). Однако на другие продукты цены выросли: больше всего - на сахар (+12,1%), масло подсолнечное (+2,9%) и фрукты (+1,4%). По другим группам товаров произошел рост цен в пределах одного процента.

В этом году, отметил ученый, стремительно дешевеют яйца: -47,6% против декабря 2023 года. Также уменьшились цены на овощи (-2,6%), мясо и мясопродукты (-2,2%).

В годовом измерении, кроме названных продуктов, как указано, уменьшились потребительские цены на масло подсолнечное (-7,6%) и сахар (-1,9%). При этом наибольший рост цен против июля 2023 года произошел на масло сливочное (+16,1%) и хлеб (+10,1%).

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего снижения потребительских цен на продукты питания под влиянием массового поступления продукции урожая нынешнего года, прежде всего овощной группы. В меньшей степени это касается хлебной и животноводческой продукции, где цены на сырье складываются выше прошлогодних, подытожил Лупенко.

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