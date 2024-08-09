Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

В июле 2024 года потребительские цены в Украине по сравнению с июнем не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,3%. Базовая инфляция в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года составила 0,7%, с начала года - 4,1%". Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, передает УНН.

Детали

Как отмечается в новом экспресс-выпуске Госстата, рост потребительских цен в июле 2024 года упал до нуля после ускорения в июне до 2,2% с 0,6% в мае.

Потребительские цены в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,3%. Базовая инфляция в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года составила 0,7%, с начала года - 4,1% - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле базовая инфляция выросла до 0,7% с 0,5% в июне и 0,3% в мае. В июле 2023 года потребительские цены снизились на 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля текущего года выросла до 5,4% с 4,8% по итогам июня и 3,3% по итогам мая.

Напомним,

Глава НБУ Андрей Пышный заявил о продолжении экономического восстановления Украины, несмотря на войну и повреждения энергосистемы. Прогноз роста ВВП на 2024 год улучшен до 3,7%, а на 2025-2026 годы ожидается ускорение до 4-5%.