"Продолжаем уничтожать врага на всех направлениях": Гуменюк рассказала о потерях оккупантов на юге

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"Силы обороны продолжают боевую работу в тех направлениях и объемах, которые определены военным командованием, и не подлежит разглашению порядок действий, - ответила Гуменюк на вопрос, как может прокомментировать сообщения об активизации украинской стороны в Херсонской области. - Можем говорить лишь о том, что продолжаем уничтожать врага на всех направлениях и применяем в том числе контрбатарейную борьбу по уничтожению его мощностей в тылах".

"Мы продолжаем подводить итоги той боевой работы, которую провели, это 29 оккупантов уничтожено, еще одна тяжелая артиллерийская пушка, 6 единиц авто-бронетанковой техники и станция радио-электронной борьбы", - сообщила спикер.

Напомним

В ISW на днях сообщали, что Силы обороны сохраняют ограниченное присутствие на левом берегу Херсонской области.