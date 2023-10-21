"Продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках": Гуменюк розповіла про втрати окупантів на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сили оборони на півдні знищили ще 29 російських окупантів та ворожу техніку, зокрема, станцію радіо-електронної боротьби. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у суботу в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Сили оборони продовжують бойову роботу у тих напрямках і обсягах, які визначені військовим командуванням, і не підлягає розголошенню порядок дій, - відповіла Гуменюк на запитання, як може прокоментувати повідомлення про активізацію української сторони на Херсонщині. - Можемо говорити лише про те, що продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках і застосовуємо у тому числі контрбатарейну боротьбу зі знищення його потужностей у тилах".
"Ми продовжуємо підбивати підсумки тієї бойової роботи, яку провели, це 29 окупантів знищено, ще одна важка артилерійська гармата, 6 одиниць авто-бронетанкової техніки і станція радіо-електронної боротьби", - повідомила речниця.
Нагадаємо
В ISW днями повідомляли, що Сили оборони зберігають обмежену присутність на лівому березі Херсонщини.