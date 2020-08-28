Продление контракта с АГТ позволит избежать остановки Одесского припортового

По контракту АГТ сможет обеспечить ОПЗ поставками сырья до определения нового давальца на конкурсе и подписания нового давальческого соглашения.

“Пролонгация контракта - необходимая мера, которая позволит избежать остановки завода. При этом следует понимать, что постоянные отмены конкурсов и информационный шум вокруг ОПЗ не в наших интересах. АГТ заинтересована в том, чтобы честно и спокойно работать с предприятием, имея долгосрочный договор, а не временные соглашения. Тем не менее ключевая задача на данном этапе - поддерживать стабильную работу завода. Это в интересах как самого ОПЗ, так и любых возможных партнеров завода", - отметил управляющий партнер АГТ Александр Горбуненко.

Отмечается, что продление контракта также позволит обеспечить работой многотысячный трудовой коллектив завода и позитивную динамику возвращения специалистов на предприятие.

Одесский припортовый завод заработал в августе прошлого года после длительного простоя. Запустить завод удалось после заключения давальческого контракта.

За год на предприятии было произведено 796 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака, большая часть которых экспортируется на внешние рынки.