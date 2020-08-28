Продовження контракту з АГТ дозволить уникнути зупинки Одеського припортового
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Продовження контракту АТ "Одеський припортовий завод" з компанією "Агро Газ Трейдинг" забезпечить безперебійну роботу заводу і дозволить уникнути його зупинки. Відповідне рішення про пролонгацію угоди на 4 місяці було прийнято правлінням ОПЗ і затверджено Наглядовою радою підприємства. Про це повідомили в Агро Газ Трейдинг, передає УНН.
За контрактом АГТ зможе забезпечити ОПЗ поставками сировини до визначення нового давальця на конкурсі і підписання нового давальницької угоди.
"Пролонгація контракту - необхідний захід, який дозволить уникнути зупинки заводу. При цьому слід розуміти, що постійні скасування конкурсів і інформаційний шум навколо ОПЗ не в наших інтересах. АГТ зацікавлена в тому, щоб чесно і спокійно працювати з підприємством, маючи довгостроковий договір, а не тимчасові угоди. Проте ключове завдання на даному етапі - підтримувати стабільну роботу заводу. Це в інтересах як самого ОПЗ, так і будь-яких можливих партнерів заводу ", - зазначив керуючий партнер АГТ Олександр Горбуненко.
Відзначається, що продовження контракту також дозволить забезпечити роботою багатотисячний трудовий колектив заводу і позитивну динаміку повернення фахівців на підприємство.
Одеський припортовий завод заробив в серпні минулого року після тривалого простою. Запустити завод вдалося після укладення давальницької контракту.
За рік на підприємстві було вироблено 796 тис. Тонн карбаміду і 90,3 тис. Тонн аміаку, велика частина яких експортується на зовнішні ринки.