Продажи белорусского бензина на бирже в России резко упали в начале июля

$44.560.0150.870.15
ukenru
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 12163 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 30602 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 25589 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
7 июля, 13:06 • 30591 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 38179 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
7 июля, 12:02 • 27566 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
7 июля, 11:19 • 29915 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
7 июля, 10:45 • 41682 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 31044 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
7 июля, 07:52 • 81415 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.4м/с
71%
741мм
Популярные новости
Украина больше не нуждается в разрешениях для дальнобойных ударов по военным целям в РФ - Сибига7 июля, 13:32 • 10614 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 20891 просмотра
Жителя Киева подозревают в сексуальном насилии в отношении пятерых малолетних племянников17:36 • 5626 просмотра
В Вишневом продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, для тушения огня привлекли вертолётPhoto18:40 • 13889 просмотра
Премьер Норвегии повторил жест болельщиков «гребля викингов» на встрече с ЗеленскимVideo19:05 • 7810 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 20892 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 58086 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 81415 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 89233 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 80472 просмотра
Актуальные люди
Марин Ле Пен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 67937 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 61152 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 58842 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 100296 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 108757 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Продажи белорусского бензина на бирже в России резко упали в начале июля

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Объемы продаж белорусского бензина на бирже в России сократились с 7,8 тыс. тонн до 240 тонн за несколько дней. Падение связывают с новыми ограничениями на рост биржевых цен.

Продажи белорусского бензина на бирже в России резко упали в начале июля

Объемы продаж белорусского бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июля сократились в десятки раз. Об этом сообщает Astra со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства и газету "Коммерсантъ", пишет УНН.

Детали

Как отмечается, 1 июля на бирже было реализовано 7,14 тыс. тонн белорусского бензина, 2 июля – 7,8 тыс. тонн. Однако уже 3 июля продажи упали до 240 тонн, а 6 июля составили лишь 420 тонн.

СБС ночью поразили 8 российских танкеров в Азовском море, которые везли топливо в Крым – "Мадьяр"07.07.26, 12:05 • 3854 просмотра

По данным участников рынка, белорусские нефтеперерабатывающие заводы могли почти полностью реализовать запланированные на июль объемы бензина. Кроме того, сокращение поставок связывают с новыми ограничениями на рост биржевых цен, из-за которых продавцам стало менее выгодно реализовывать топливо через биржу. Часть поставщиков, вероятно, перешла на внебиржевой рынок.

Белорусский бензин стал одним из ключевых источников поставок топлива в Россию на фоне сокращения внутреннего производства из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. В то же время, по данным источников, даже значительные поставки из Беларуси не способны полностью компенсировать дефицит топлива на российском рынке.

В россии скрывают топливный кризис, пока водители стоят в километровых очередях - ЦПД02.07.26, 13:29 • 4705 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира