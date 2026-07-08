Продажи белорусского бензина на бирже в России резко упали в начале июля

Объемы продаж белорусского бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июля сократились в десятки раз. Об этом сообщает Astra со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства и газету "Коммерсантъ", пишет УНН.

Детали

Как отмечается, 1 июля на бирже было реализовано 7,14 тыс. тонн белорусского бензина, 2 июля – 7,8 тыс. тонн. Однако уже 3 июля продажи упали до 240 тонн, а 6 июля составили лишь 420 тонн.

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По данным участников рынка, белорусские нефтеперерабатывающие заводы могли почти полностью реализовать запланированные на июль объемы бензина. Кроме того, сокращение поставок связывают с новыми ограничениями на рост биржевых цен, из-за которых продавцам стало менее выгодно реализовывать топливо через биржу. Часть поставщиков, вероятно, перешла на внебиржевой рынок.

Белорусский бензин стал одним из ключевых источников поставок топлива в Россию на фоне сокращения внутреннего производства из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. В то же время, по данным источников, даже значительные поставки из Беларуси не способны полностью компенсировать дефицит топлива на российском рынке.

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