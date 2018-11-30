Продан во время допроса в НАБУ отказался свидетельствовать

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сегодня допросили бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, но он не предоставил свидетельств и документов по существу врученного подозрения. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.

"30.11.2018 года детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры проведен допрос бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Продана М.В. в уголовном производстве относительно незаконного обогащения", - отметили в САП.

Однако, как рассказали в антикоррупционной прокуратуре, "подозреваемый, нарушая обещания в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по существу врученного подозрения сразу по возвращению в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины".

Также, по данным САП, Продан никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил.

Кроме того, добавили в ведомстве, подозреваемым и его защитниками не представлено никаких подтверждающих документов относительно уважительности причин его отсутствия на территории Украины, в том числе и о прохождении лечения и неявок на вызовы к Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины встретили в аэропорту "Борисполь" бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября.

САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу проданное в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6700000 грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3400000 грн.

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