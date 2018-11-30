Продан во время допроса в НАБУ отказался свидетельствовать
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сегодня допросили бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, но он не предоставил свидетельств и документов по существу врученного подозрения. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.
"30.11.2018 года детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры проведен допрос бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Продана М.В. в уголовном производстве относительно незаконного обогащения", - отметили в САП.
Однако, как рассказали в антикоррупционной прокуратуре, "подозреваемый, нарушая обещания в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по существу врученного подозрения сразу по возвращению в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины".
Также, по данным САП, Продан никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил.
Кроме того, добавили в ведомстве, подозреваемым и его защитниками не представлено никаких подтверждающих документов относительно уважительности причин его отсутствия на территории Украины, в том числе и о прохождении лечения и неявок на вызовы к Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины встретили в аэропорту "Борисполь" бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября.
САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу проданное в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6700000 грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3400000 грн.