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Проблемы с транзитными тарифами и таможней снижают привлекательность Украины - Юрий Васьков

Киев • УНН

 • 9932 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Для возобновления транзитных потоков через Украину необходимо установить конкурентные тарифы и унифицировать таможенные процедуры. Об этом сказал Юрий Васьков, профильный заместитель министра инфраструктуры в 2015-2016 годах, комментируя потенциальные шаги, которые должно совершить правительство Украины для возрождения и наращивания объемов транзитных грузоперевозок, передает УНН.

Проблемы с транзитными тарифами и таможней снижают привлекательность Украины - Юрий Васьков

“У нас есть проблемы с тарифами, у нас есть проблемы с качеством автодорог, у нас есть колоссальная проблема с прохождением контролирующих процедур на границах, у нас есть проблемы с портовыми сборами. Все эти проблемы безусловно снижают привлекательность транзитного потенциала Украины”, — считает эксперт.

Украина стремительными темпами теряет статус страны-транзитера. Завышенные тарифы на транзитные железнодорожные грузоперевозки, непрозрачная таможенная политика и неспособность понимать потребности бизнеса привели к огромным потерям объемов транзитных грузопотоков.

За последние пять лет объем железнодорожных перевозок транзитных грузов через территорию Украины сократился в два раза — до 16,3 млн тонн. И даже при всех финансовых потерях, которые при этом понесла “Укрзализныця”, транзит все еще генерирует более 10 млрд грн выручки, что составляет шестую часть всех доходов государственного монополиста.

Транзитные руда и уголь, которые всегда шли через украинские порты и “Укрзализныцю”, сегодня движутся лишь в направлении западных границ в минимальных объемах. Пока еще действуют контракты с металлургическими предприятиями Восточной Европы. Однако, при сохранении негативных, неконкурентных позиций, предлагаемых чиновниками Министерства инфраструктуры, Укрзализныци и Кабмином в целом, европейские партнеры уже используют транспортную логистику в обход Украины.

К прогнозируемому снижению грузопотоков привело в том числе и решение УЗ, принятое несколько лет назад, о повышении доходности компании за счет увеличения расценок на транзитные перевозки. В результате транзитеры перенаправили грузовые маршруты к портам Балтики через Беларусь, а Россия активно строит новые терминалы в портах Черного и Балтийского морей.

Украина не вписывается и в транзитные потоки “Шелкового пути” по маршрутам которого стремительно наращиваются объемы перевозок. Только за 5 месяцев 2019 года объемы торговли Китая с ЕС выросли на 11,7%. Украины в этой прибыльной схеме нет.

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