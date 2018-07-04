Проблема развития Киева одна: нет Генплана - Игорь Кушнир
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Основной проблемой развития Киева девелоперы считают отсутствие утвержденного Генерального плана. Как только этот вопрос будет решен столичной властью, улягутся все трения, возникающие вокруг киевского строительства. Об этом в интервью KV заявил председатель правления - президент холдинговой компании “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, передает УНН.
Говоря о новеллах государственных строительных норм, президент ХК “Киевгорстрой” отметил, что по факту, они заработают в столице только тогда, когда примут новый Генплан.
“Голубая" и "зеленая" линии - отличные новшества, которые в идеале должны препятствовать возникновению очередной высотки там, где должна просматриваться панорама на Днепр, или вместо сквера, или рядом с кварталом 5-этажек. Но в этом вопросе есть существенное "но". Те же "голубые" линии будут утверждаться в соответствующих разделах генпланов городов. То есть, по факту, комплекс будет реально работать только тогда, когда примут новый Генплан. До этого ждать существенных изменений вряд ли стоит”, - отметил Игорь Кушнир.
Отвечая на вопрос актуальных проблем столицы в плане развития, он сделал акцент на отсутствии утвержденного Генерального плана.
“Проблема одна - нет Генплана. Как только она решится, остальные исчезнут сами собой”, - считает президент ХК “Киевгорстрой”.
Также Кушнир рассказал, что в Верховной Раде на рассмотрении лежит несколько законопроектов, в которых, в том числе, затронута и тема паевых взносов.
“По моему мнению, взять и отменить “паевку”, не предложив городу других источников доходов в бюджет на строительство садиков, школ и прочей инфраструктуры, нельзя. Хотя с точки зрения бизнеса, это было бы очень выгодно. Финансовая нагрузка на застройщиков уменьшилась бы в разы!”, - подчеркнул Кушнир.
Напомним, столичные девелоперы отмечают неуклонный рост себестоимости строительных работ и материалов, а также прогнозируют повышение цен на квадратные метры в Киеве.