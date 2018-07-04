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Проблема розвитку Києва одна: немає Генплану - Ігор Кушнір

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Основною проблемою розвитку Києва девелопери вважають відсутність затвердженого Генерального плану. Як тільки це питання буде вирішене столичною владою, вляжуться всі тертя, що виникають навколо київського будівництва. Про це в інтерв'ю KV заявив голова правління - президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір, передає УНН.

Говорячи про новели державних будівельних норм, президент ХК "Київміськбуд" відзначив, що за фактом, вони зароблять в столиці тільки тоді, коли приймуть новий Генплан.

"Блакитна" і "зелена" лінії - відмінні нововведення, які в ідеалі повинні перешкоджати виникненню чергової висотки там, де повинна проглядатися панорама на Дніпро, або замість скверу, або поруч з кварталом 5-поверхівок. Але в цьому питанні є істотне "але". Ті ж "блакитні" лінії будуть затверджуватися у відповідних розділах генпланів міст. Тобто, за фактом, комплекс буде реально працювати тільки тоді, коли приймуть новий Генплан. До цього чекати істотних змін навряд чи варто", - зазначив Ігор Кушнір.

Відповідаючи на питання актуальних проблем столиці в плані розвитку, він зробив акцент на відсутності затвердженого Генерального плану.

"Проблема одна - немає Генплану. Як тільки вона вирішиться, інші зникнуть самі собою", - вважає президент ХК "Київміськбуд".

Також Кушнір розповів, що у Верховній Раді на розгляді лежить кілька законопроектів, в яких, в тому числі, порушена і тема пайових внесків.

"На мою думку, взяти і скасувати "паївку", не запропонувавши місту інших джерел доходів до бюджету на будівництво садочків, шкіл та іншої інфраструктури, не можна. Хоча з точки зору бізнесу, це було б дуже вигідно. Фінансове навантаження на забудовників зменшилося б в рази!", - підкреслив Кушнір.

Нагадаємо, столичні девелопери відзначають неухильне зростання собівартості будівельних робіт і матеріалів, а також прогнозують підвищення цін на квадратні метри в Києві.

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