О возвращении в "Динамо" задумываться не хочу - Ярмоленко

Так, на вопрос, хочет ли он когда-нибудь вернуться в киевское "Динамо", Ярмоленко ответил: "Пока не хочу задумываться об этом. Мне хотелось попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, в европейском футболе. Я только второй год играю в Европе, поэтому пока есть силы, буду стараться показывать хороший футбол за рубежом. Не буду загадывать, как получится. "Динамо" для меня родной клуб и многое значит в моей жизни".

На вопрос о "любимом" футбольном клубе Ярмоленко ответил осторожно.

"Я стараюсь отдавать все силы тому клубу, за который сейчас выступаю. Всегда. С детства мечтал играть за киевское "Динамо". Сейчас я - игрок "Вест Хэма" и буду отдавать все силы в матчах за эту команду", - сказал футболист.

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Ярмоленко также напомнил, что начинал свою футбольную карьеру в ФК "Десна", за который до сих пор переживает.

"Там я начинал. Сейчас в этом клубе осталось не так много людей, с которыми я работал, но я слежу за их командой, где-то переживаю. Огромное спасибо, что поверили в меня. Для меня он такой же родной, как и киевское "Динамо", - отметил он.

Ярмоленко также отметил, что с огромным уважением относится к ФК "Шахтер".

"Конечно, трудно было в "Вест Хэме" перестроиться и показывать жест со скрещенными руками, как это делают игроки "Шахтера". Я говорил в клубе, что 10 лет играл в Украине, где мы с "Шахтером" - самые большие соперники. Да, мы были соперниками в чемпионате, без "Динамо" не было бы "Шахтера", без "Шахтера" не было бы "Динамо". Без этих команд не было бы интереса к чемпионату Украины. Болельщики поддерживают свои любимые команды, это хорошо. Президент "Шахтера" вкладывает в клуб солидные средства, это тоже вызывает уважение", - отметил футболист.

Напомним, в УЕФА интересуются скандальным трансфером Ярмоленко, в частности, невыполнением киевским ФК "Динамо" своих обязательств по уплате платежа солидарности спортивной школе футболиста. Отметим, что сумма трансфера Ярмоленко, по данным СМИ, составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) (Украина) совместно с созданной ими же компанией "Динамо Киев" (Кипр) ЛТД получили от дортмундской "Боруссии".

По данным директора спортшколы "Юность", которая воспитала футболиста, в "Динамо" платить за Ярмоленко не собираются. Поэтому, в школе надеются на реакцию УЕФА.

По факту мошенничества с переводом средств от ФК "Динамо" (Киев) неизвестной ОО вместо школы "Юность" правоохранители открыли уголовное производство.