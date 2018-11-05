Про повернення у "Динамо" замислюватися не хочу - Ярмоленко

Так, на запитання, чи хоче він коли-небудь повернутися у київське “Динамо”, Ярмоленко відповів: “Поки не хочу замислюватися про це. Мені хотілося спробувати свої сили у зарубіжному чемпіонаті, у європейському футболі. Я тільки другий рік граю у Європі, тому поки є сили, буду намагатися показувати хороший футбол за кордоном. Не буду загадувати, як вийде. "Динамо" для мене рідний клуб і багато що означає в моєму житті”.

На запитання про “улюблений” футбольний клуб Ярмоленко відповів обережно.

“Я намагаюся віддавати всі сили тому клубу, за який зараз виступаю. Завжди. Із дитинства мріяв грати за київське "Динамо". Зараз я — гравець "Вест Хему" і буду віддавати всі сили у матчах за цю команду”, — сказав футболіст.

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Ярмоленко також нагадав, що починав свою футбольну кар’єру у ФК “Десна”, за який досі переживає.

“Там я починав. Зараз у цьому клубі залишилося не так багато людей, з якими я працював, але я стежу за їхньою командою, десь переживаю. Величезне спасибі, що повірили у мене. Для мене він такий самий рідний, як і київське “Динамо”, — зазначив він.

Ярмоленко також зауважив, що із величезною повагою ставиться до ФК “Шахтар”.

“Звичайно, важко було у "Вест Хемі" перебудуватися й показувати жест зі схрещеними руками, як це роблять гравці "Шахтаря". Я казав у клубі, що 10 років грав в Україні, де ми із "Шахтарем" — найбільші суперники. Так, ми були суперниками в чемпіонаті, без "Динамо“ не було б "Шахтаря“, без "Шахтаря“ не було б "Динамо“. Без цих команд не було б інтересу до чемпіонату України. Уболівальники підтримують свої улюблені команди, це добре. Президент "Шахтаря“ вкладає в клуб солідні кошти, це теж викликає повагу”, — зауважив футболіст.

Нагадаємо, в УЄФА цікавляться скандальним трансфером Ярмоленка, зокрема, невиконанням київським ФК “Динамо" своїх зобов’язань зі сплати платежу солідарності спортивній школі футболіста. Зауважимо, що сума трансферу Ярмоленка, за даними ЗМІ, становила 25 млн євро, які ТОВ “Футбольний клуб “Динамо (Київ)” (Україна) разом зі створеною ними ж компанією “Динамо Київ” (Кіпр) ЛТД отримали від дортмундської “Боруссії”.

За даними директора спортшколи “Юність”, яка виховала футболіста, у “Динамо” платити за Ярмоленка не збираються. Тож, у школі сподіваються на реакцію УЄФА.

За фактом шахрайства із перерахунком коштів від ФК “Динамо” (Київ) невідомій ГО замість школи “Юність” правоохоронці відкрили кримінальне провадження.