О лавинной опасности в Карпатах предупредили спасатели

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63546 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107678 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165328 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121325 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119537 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114101 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105294 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156943 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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О лавинной опасности в Карпатах предупредили спасатели

О лавинной опасности в Карпатах предупредили спасатели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской и части Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“По прогнозам Укргидрометцентра, 8 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области (в районе Черногорского хребта) сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.

В субботу, 8 апреля, на большей части территории страны временами дождь. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории — юго-западный, 7-12 м/с, в южной части — отдельные порывы 15-20 м/с.

Лавинная опасность в Карпатах сохраняется уже длительное время.

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