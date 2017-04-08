О лавинной опасности в Карпатах предупредили спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской и части Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 8 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области (в районе Черногорского хребта) сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.
В субботу, 8 апреля, на большей части территории страны временами дождь. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории — юго-западный, 7-12 м/с, в южной части — отдельные порывы 15-20 м/с.
Лавинная опасность в Карпатах сохраняется уже длительное время.