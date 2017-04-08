Про лавинну небезпеку в Карпатах попередили рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У високогір’ї Івано-Франківської та частини Закарпатської областей збережеться значна лавинна небезпека. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС.
“За прогнозами Укргідрометцентру, 8 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області (в районі Чорногірського хребта) зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
У суботу, 8 квітня, на більшій частині території країни часом дощитиме. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території — південно-західний, 7-12 м/с, в південній частині — окремі пориви 15-20 м/с.
Лавинна небезпека у Карпатах зберігається вже тривалий час.