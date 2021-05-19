Назначении жилищных субсидий: в Правительстве конкретизировали изменения в условиях

Детали

В частности, решением предусмотрено: не учитывать доходы от размещения депозитов, увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете. Также не учитывать жилые помещения, находящиеся в общую долевую или совместную собственность, а также те, которые находятся в сельской местности.

В то же время, домохозяйствам, в которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.

Таким образом, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:



предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме)



была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица) (необходимо подтвердить место фактического проживания)



была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения о непроживания отдельных лиц по месту регистрации).



Постановлением предусматривается применение ее норм с 1 мая 2021 года.

Напомним

Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с первого мая.



Двумя неделями ранее, 14 апреля 2021 года правительство приняло решение, которым пересмотрены отдельные критерии предоставления жилищных субсидий для обеспечения адресного подхода при предоставлении государственной социальной поддержки населению и осуществление мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.