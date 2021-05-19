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The Guardian

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Призначення житлових субсидій: в Уряді конкретизували зміни в умовах

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. В середу Уряд прийняв рішення щодо уточнення змін в умовах призначення житлових субсидій, запропонованих Міністерством соціальної політики. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Призначення житлових субсидій: в Уряді конкретизували зміни в умовах

Деталі

Зокрема, рішенням передбачено: не враховувати доходи від розміщення депозитів, збільшити до 100 тис. грн суму коштів на депозитному рахунку. Також не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності, а також ті, які знаходяться в сільській місцевості.

В той же час, домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається, передбачено автоматичне перепризначення субсидії.

Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

  • надавалася у грошовій безготівковій формі (необхідно отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);
  • була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи) (необхідно підтвердити місце фактичного проживання);
  • була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).

Постановою передбачається застосування її норм з 1 травня 2021 року.

Нагадаємо

Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з першого травня.

Двома тижнями раніше, 14 квітня 2021 року уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

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