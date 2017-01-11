Назначение Х.Фриланд негативно скажется на отношениях Канады и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Назначение Христе Фриланд новым главой канадского МИД может негативно повлиять на непростые отношения Канады и России. Такое мнение во вторник высказал корреспонденту ТАСС профессор университета Оттавы, специалист по России и Восточной Европе Пол Робинсон, передает УНН.
"Это плохой знак, поскольку будущее канадско-российских отношений вызывает беспокойство", - сказал он.
П.Робинсон напомнил, что Х.Фриланд в 2014 году оказалась в подготовленном Москвой в ответ на аналогичные действия Оттавы списке канадских чиновников, которым запрещен въезд в Россию.
"Новому главе МИД Канады запрещен въезд в Российскую Федерацию. Это первый случай в международной политике ", - сказал профессор.
"Еще будучи журналистом она критиковала современную России, а героями РФ, по ее мнению, является оппозиционеры Касьянов, Каспаров и Ходорковский. Президента РФ Владимира Путина и его окружения она видит только в негативном свете ", - сказал он.
"Я не вижу в ближайшей перспективе каких-либо улучшений канадско-российских отношений", - сказал он. Эксперт пояснил, что Х.Фриланд активно поддерживает украинскую диаспору в Канаде и Украине, а также известна своей критикой в адрес России.
Как сообщал УНН, Украинка по происхождению Христя Фриланд возглавила министерство иностранных дел Канады . Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады.